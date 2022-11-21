21.11.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Піротехніки ліквідували понад 42 тисячі смертоносних снарядів у Харківській області

Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують працювати на деокупованій території Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що починаючи з 8 вересня піротехніки ДСНС України приступили до гуманітарного розмінування звільнених населених пунктів Харківщини. З того часу вони обстежили 1541 га території, 230,7 км автомобільних доріг, 486,6 км ЛЕП, 153,9 км залізничних колій та 183,5 км газопроводів. Загалом виявлено та знешкоджено 42 тис. 296 вибухонебезпечних предметів. Це міни, вибухівки, снаряди і ракети, що не розірвались, міни-пастки тощо.

Лише за добу 20 листопада піротехніками проведено обстеження 1,49 га території, 0,15 км ЛЕП в Харківському, Ізюмському, Бгодухівському та Чугуївському районах, де виявлено та знешкоджено 86 одиниць ВНП. До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 114 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу треба повідомити за номером телефону - 101.

Нагадаємо, увечері 20 листопада ворог завдав ракетного удару системою С-300 по м. Шевченкове Куп'янського району.