21.11.2022 08:38 Рита Парфенова

Ракетний ударом зруйнований багатоквартирний будинок на Харківщині: є загибла та поранені (фото)

Увечері 20 листопада ворог завдав ракетного удару системою С-300 по м. Шевченкове Куп'янського району.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, ракета влучила у 2-поверховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено також житловий будинок поруч.



Один раз рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. У смт. Шевченково Куп’янського району ворожий снаряд потрапив у двоповерховий багатоквартирний будинок.



«На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше 2 людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали», – розказав Синєгубов.





Як повідомили у прес-службі ДСНС, внаслідок влучання ворожої ракети у багатоквартирному будинку було частково зруйновано торцеву стіну будинку, дах та чотири квартири. Під уламками рятувальники виявили постраждалого чоловіка, в важкому стані його передали медичним працівникам та ще одна людина загинула. Від ДСНС було залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.



Крім того російські окупанти з мінометів та артилерії обстрілювали райони населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.



У м. Куп'янськ обстрілами пошкоджено складські приміщення, об'єкти цивільної промисловості. Сталися пожежі.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 20 по 21 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.