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21.11.2022  09:21   Рита Парфенова

Військові рф завдали два ракетні удари по Харківщині, - Генштаб (відео)

Російських ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області визначеними підрозділами противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив мінометні обстріли в районах населених пунктів Амбарне, Бочкове, Ветеринарне, Огірцеве та Стариця Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону на зайнятих раніше рубежах. Зафіксовано артилерійські обстріли, зокрема, в районах населених пунктів Крохмальне і Табаївка Харківської області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Берестове Донецької області.

Нагадаємо, ввечері 20 листопада ворог завдав ракетного удару системою С-300 по м. Шевченкове Куп'янського району.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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