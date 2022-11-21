21.11.2022 10:05 Віталій Хінєвіч

У Харківській області протягом доби до поліції звернулося 1288 громадян

Правоохоронцями проводиться робота з попередження та недопущення порушень публічного порядку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 4433 транспортних засобів.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 4 осіб.

В Індустріальному районі Харкова поліцейські полку поліції особливого призначення оперативно затримали зловмисника за скоєння крадіжки з магазину.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 20 по 21 листопада зафіксована одна пожежа , спричинена ворожими обстрілами.