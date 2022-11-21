У Харківській області протягом доби до поліції звернулося 1288 громадян

Правоохоронцями проводиться робота з попередження та недопущення порушень публічного порядку.
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Не поспішайте реалізовувати ідеї, що прийшли в голову. Найкраще оцінити їх пізніше, на свіжу голову. Крім того, будьте обережнішими з грошима - уникайте великих покупок і стежте за гаманцем.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень піде дощ, але не сильно, і продовжиться до пізнього вечора.
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи.
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