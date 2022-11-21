21.11.2022 08:22 Рита Парфенова

Харків на ранок 21 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 20 по 21 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 21 листопада.

Загалом за добу з 20 по 21 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожими обстрілами;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тон питної води.