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21.11.2022  08:22   Рита Парфенова

Харків на ранок 21 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 20 по 21 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 21 листопада.

Загалом за добу з 20 по 21 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:

  • 11 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожими обстрілами;
  • 8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тон питної  води.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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