Харків на ранок 21 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 20 по 21 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 21 листопада.
Загалом за добу з 20 по 21 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 86 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 тон питної води.
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