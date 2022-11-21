Відключення електроенергії у Харкові 21 листопада: подробиці

У понеділок, 21 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
У постачальника енергії зазначили, що введення додатково аварійних відключень не прогнозується.
«Протягом вихідних днів нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, незважаючи на різке похолодання. На понеділок, 21 листопада, додаткові аварійні відключення також не прогнозуються. Ми продовжуємо робимо все можливе для повернення світла у ваші домівки», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла з 21 листопада. Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.
Комментариев: 0
Не поспішайте реалізовувати ідеї, що прийшли в голову. Найкраще оцінити їх пізніше, на свіжу голову. Крім того, будьте обережнішими з грошима - уникайте великих покупок і стежте за гаманцем.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень піде дощ, але не сильно, і продовжиться до пізнього вечора.
21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи.
влажность:
давление:
ветер: