21.11.2022 08:00 Рита Парфенова

Відключення електроенергії у Харкові 21 листопада: подробиці

У понеділок, 21 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

У постачальника енергії зазначили, що введення додатково аварійних відключень не прогнозується.

«Протягом вихідних днів нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, незважаючи на різке похолодання. На понеділок, 21 листопада, додаткові аварійні відключення також не прогнозуються. Ми продовжуємо робимо все можливе для повернення світла у ваші домівки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла з 21 листопада. Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.