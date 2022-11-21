    
Главная Новини Харкова ЖКГ Відключення електроенергії у Харкові 21 листопада: подробиці
21.11.2022  08:00   Рита Парфенова

Відключення електроенергії у Харкові 21 листопада: подробиці

У понеділок, 21 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

У постачальника енергії зазначили, що введення додатково аварійних відключень не прогнозується.

«Протягом вихідних днів нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, незважаючи на різке похолодання. На понеділок, 21 листопада, додаткові аварійні відключення також не прогнозуються. Ми продовжуємо робимо все можливе для повернення світла у ваші домівки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла з 21 листопада. Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.

 

Источник:   Укренерго
 Тэги:  отключение света, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.11 ЖКГ Відключення електроенергії у Харкові 20 листопада: подробиці 18.11 Економіка та промисловість Як бізнес Харкова готується до можливого блекауту 18.11 ЖКГ Відключення електроенергії у Харкові 18 листопада: подробиці
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 