Укренерго застосувала аварійні відключення у Харківській та інших областях України

Станом на ранок 18 січня діють аварійні відключення електроенергії у восьми областях України.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укренерго, через перевищення лімітів споживання вже застосовані аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях України
У постачальника енергії зазначили, що внаслідок потепляння сподивання електроенергії 18 січня прогнозується дещо меншим, ніж учора. Проте після російських аатак генерація енергії не покриває четверть споживання в країні, тому до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу.
Також у районі бойових дій на Харківщині та Донеччині є пошкодження у мережах обленерго.
Нагадаємо, 18 січня АТ "Харківобленерго" проводить відновлювальні роботи в електромережі, тому протягом дня тривалість погодинних відключень у Харкові та Харківській області може збільшуватися.
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День зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується сильний дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову, але вже з меншою інтенсивністю.
У Богоявленську ніч перед ранком небо відкривається. Про що відкритому небу помолишся, то справдиться.
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