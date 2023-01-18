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18.01.2023  11:29   Рита Парфенова

Укренерго застосувала аварійні відключення у Харківській та інших областях України

Станом на ранок 18 січня діють аварійні відключення електроенергії у восьми областях України.

отключение света

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укренерго, через перевищення лімітів споживання вже застосовані аварійні відключення у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Київській, Житомирській та Черкаській областях України

У постачальника енергії зазначили, що внаслідок потепляння сподивання електроенергії 18 січня прогнозується дещо меншим, ніж учора. Проте після російських аатак генерація енергії не покриває четверть споживання в країні, тому до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу.

Також у районі бойових дій на Харківщині та Донеччині є пошкодження у мережах обленерго.

Нагадаємо, 18 січня АТ "Харківобленерго" проводить відновлювальні роботи в електромережі, тому протягом дня тривалість погодинних відключень у Харкові та Харківській області може збільшуватися.


Источник:   Укренерго
 Тэги:  отключение света, харьков
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