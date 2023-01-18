18.01.2023 11:08 Рита Парфенова

На Харківщині жінка допомагала окупантам будувати «бюджетну систему»

Ще одній колаборантці з Куп’янська оголошено підозру.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, підозру оголошено уродженці міста Красний Лиман, яка проживала у Куп’янську та під час окупації добровільно пішла на співпрацю з представниками рф.

Наприкінці червня 2022 року 42-річна жінка обійняла посаду «и.о. главного специалиста сектора планирования бюджета и администрирования доходов управления финансов» у так званій «ВГА Купянского района Харьковской области».



Вступивши до лав окупаційної адміністрації, колаборантка допомогала формувати «бюджетну систему». Серед її псевдообов‘язків було складання звітності щодо бюджетних надходжень, проведення роботи зі збирання інформації щодо соціального та економічного розвитку Куп’янського району для подальшого врахування під час складання проекту доходної частини бюджету.



За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).



Дізнання проводять дізнавачі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, затримано в.о. директора стадіону, який організовував масові заходи проросійського характеру у Куп‘янську.



