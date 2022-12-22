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22.12.2022  13:08   Рита Парфенова

На Харківщині колаборант агітував за окупантів спортивними заходами на стадионі

Затримано в.о. директора стадіону, який організовував масові заходи проросійського характеру у Куп‘янську.

У Куп’янську в.о. директора стадіону агітував за російську владу спортивними заходами

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, в. о. директора стадіону у Куп’янську з квітня почав активну співпрацю з окупантами. Для цього 65-річний чоловік модерував проведення масових спортивних та культурних заходів пропагандистського спрямування для нової «влади».

Так, наприклад, у липні колаборант організував турнір по футболу, присвячений Дню Військово-морського флоту РФ, на якому був присутній «глава» так званої «ВГА Харьковской области».

20 грудня правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області чоловіку повідомлено про підозру за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудове розслдіування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  коллаборант, прокуратура, харьков, агрессия россии
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