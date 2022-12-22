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22.12.2022  13:05   Віталій Хінєвіч

Робота в Україні: кого шукали і скільки платили роботодавці у 2022 році

У воєнному 2022 році роботодавці найчастіше шукали продавців, водіїв та вантажників.

робота
 
Дані надала інтернет платформа OLX. Передає РЕДПОСТ.
 
Повідомляється, що цього року роботодавці найактивніше шукали працівників у сфері Роздрібна торгівля/Продажі/Закупки на OLX Робота — понад 107 тисяч оголошень за рік. У цій категорії у топі знаходилася позиція “продавець” — понад 43 тисячі вакансій.
 
В середньому таким спеціалістам пропонували зарплату в 10,5 тисяч гривень. На другому місці за кількістю оголошень виявилась категорія “Логістика / Склад / Доставка” – більше 84 тисячі пропозицій за рік. Тут серед найбільш затребуваних спеціалістів були водії з середньою зарплатою у 20 тисяч гривень, вантажники – 11,3 тисячі гривень та таксисти — 22 тисячі.
 
Третє місце посіла сфера “Будівництво / Облицювальні роботи” — 50 тисяч оголошень. Роботодавці найчастіше потребували на роботу різноробочих та будівельників. За таку роботу в середньому готові були платити 10 та 18,5 тисяч гривень відповідно.
 
На онлайн платформі представили таблицю з ТОП 10 найпопулярніших вакансій 2022 році за кількістю розміщених оголошень по Україні:
 
Робота в Україні
 
В свою чергу в категорії OLX Робота користувачі найбільше цікавилися вакансіями у сферах “Роздрібна торгівля/Продажі/Закупки” та “Логістика / Склад / Доставка”. Зокрема, найбільше відгукувались на наступні пропозиції роботи (середня кількість відгуків на одне оголошення):
 
  • пакувальник — 176 відгуків;
  • комплектувальник — 114 відгуків;
  • підсобник — 107 відгуків;
  • вантажник — 95 відгуків;
  • посудомийник — 88 відгуків;
  • охоронець — 86 відгуків;
  • оператор чату — 85 відгуків;
  • сторож — 84 відгуки;
  • офіціант — 81 відгук.
Після початку війни, у квітні, у більшості спеціалістів з десятки найактуальніших вакансій на OLX Робота зарплати знизились. Найвідчутніше — у будівельників та різноробочих. А от менеджерам з продажу та операторам кол-центрів зарплату навпаки пропонували вищу, ніж на початку року. 
 
Проте вже в жовтні майже в усіх сферах спостерігалось зростання виплат. Ба більше, рівень зарплат у водіїв виріс на 7 тисяч порівняно з довоєнним часом, а у менеджерів з продажу на 3 тисячі. Різноробочим, продавцям, охоронцям та прибиральникам пропонують таку зарплату, як і на початку року.
 
Динаміка змін зарплат 2022 року для вакансій, які публікували найчастіше представлена у таблиці:
 
робота в Україні
 
Нагадаємо, як отримати безкоштовну консультацію для ВПО, яка має власну справу.
 
Источник:   OLX
 Тэги:  работа, экономика
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