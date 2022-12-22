22.12.2022 13:05 Віталій Хінєвіч

Робота в Україні: кого шукали і скільки платили роботодавці у 2022 році

У воєнному 2022 році роботодавці найчастіше шукали продавців, водіїв та вантажників.

Дані надала інтернет платформа OLX. Передає РЕДПОСТ

Повідомляється, що цього року роботодавці найактивніше шукали працівників у сфері Роздрібна торгівля/Продажі/Закупки на OLX Робота — понад 107 тисяч оголошень за рік. У цій категорії у топі знаходилася позиція “продавець” — понад 43 тисячі вакансій.

В середньому таким спеціалістам пропонували зарплату в 10,5 тисяч гривень. На другому місці за кількістю оголошень виявилась категорія “Логістика / Склад / Доставка” – більше 84 тисячі пропозицій за рік. Тут серед найбільш затребуваних спеціалістів були водії з середньою зарплатою у 20 тисяч гривень, вантажники – 11,3 тисячі гривень та таксисти — 22 тисячі.

Третє місце посіла сфера “Будівництво / Облицювальні роботи” — 50 тисяч оголошень. Роботодавці найчастіше потребували на роботу різноробочих та будівельників. За таку роботу в середньому готові були платити 10 та 18,5 тисяч гривень відповідно.

На онлайн платформі представили таблицю з ТОП 10 найпопулярніших вакансій 2022 році за кількістю розміщених оголошень по Україні:

В свою чергу в категорії OLX Робота користувачі найбільше цікавилися вакансіями у сферах “Роздрібна торгівля/Продажі/Закупки” та “Логістика / Склад / Доставка”. Зокрема, найбільше відгукувались на наступні пропозиції роботи (середня кількість відгуків на одне оголошення):

пакувальник — 176 відгуків;

комплектувальник — 114 відгуків;

підсобник — 107 відгуків;

вантажник — 95 відгуків;

посудомийник — 88 відгуків;

охоронець — 86 відгуків;

оператор чату — 85 відгуків;

сторож — 84 відгуки;

офіціант — 81 відгук.

Після початку війни, у квітні, у більшості спеціалістів з десятки найактуальніших вакансій на OLX Робота зарплати знизились. Найвідчутніше — у будівельників та різноробочих. А от менеджерам з продажу та операторам кол-центрів зарплату навпаки пропонували вищу, ніж на початку року.

Проте вже в жовтні майже в усіх сферах спостерігалось зростання виплат. Ба більше, рівень зарплат у водіїв виріс на 7 тисяч порівняно з довоєнним часом, а у менеджерів з продажу на 3 тисячі. Різноробочим, продавцям, охоронцям та прибиральникам пропонують таку зарплату, як і на початку року.

Динаміка змін зарплат 2022 року для вакансій, які публікували найчастіше представлена у таблиці:

Нагадаємо, як отримати безкоштовну консультацію для ВПО, яка має власну справу.