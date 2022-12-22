22.12.2022 12:57 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 22 грудня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 22 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 120 легковиків;

«Угринів» - 100 легковиків;

«Рава-Руська» - 120 легковиків, 7 автобусів;

«Грушів» - 90 легковиків, 12 автобусів;

«Краківець» - 120 легковиків, 13 автобусів;

«Шегині» - 130 легковиків, 10 автобусів, 100 пішоходів;

«Смільниця» - 90 легковиків, 3 автобуси.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 45 легковиків;

«Ужгород» - 80 легковиків.

Угорщина:

«Тиса» - 50 легковиків, 25 автобусів;

«Косино» - 15 легковиків;

«Лужанка» - 20 легковиків.

Румунія:

«Порубне» - 70 легковиків.

За добу 21 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 88 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 46 тисяч осіб. 27 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували 42 тисячі осіб, 38 тисяч з них – громадяни України.

Нагадаємо, 23 грудня 2022 року заплановано пробний рейс автобуса за маршрутом Харків – Борова – Харків через Ізюм.