Ситуація з виїздом із України 22 грудня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.
Станом на 12.00 22 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 21 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 88 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 46 тисяч осіб. 27 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 42 тисячі осіб, 38 тисяч з них – громадяни України.
Нагадаємо, 23 грудня 2022 року заплановано пробний рейс автобуса за маршрутом Харків – Борова – Харків через Ізюм.
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