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22.12.2022  12:57   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 22 грудня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.

Станом на 12.00 22 грудня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 120 легковиків;
  • «Угринів» - 100 легковиків;
  • «Рава-Руська» - 120 легковиків, 7 автобусів;
  • «Грушів» - 90 легковиків, 12 автобусів;
  • «Краківець» - 120 легковиків, 13 автобусів;
  • «Шегині» - 130 легковиків, 10 автобусів, 100 пішоходів;
  • «Смільниця» - 90 легковиків, 3 автобуси.

Словацька Республіка:

  • «Малий Березний» - 45 легковиків;
  • «Ужгород» - 80 легковиків.

Угорщина:

  • «Тиса» -  50 легковиків, 25 автобусів;
  • «Косино» - 15 легковиків;
  • «Лужанка» - 20 легковиків.

Румунія:

  • «Порубне» - 70 легковиків.

За добу 21 грудня західні кордони України з ЄС та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 88 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 46 тисяч осіб. 27 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 42 тисячі осіб, 38 тисяч з них –  громадяни України.

Нагадаємо, 23 грудня 2022 року заплановано пробний рейс автобуса за маршрутом Харків – Борова – Харків через Ізюм.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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