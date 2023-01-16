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16.01.2023  13:53   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 16 січня на західних пунктах пропуску

У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
 
Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.
 
Станом на 12.00 16 січня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 30 легкових авто.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» - 10 легкових авто.

Румунія:

  • «Порубне» - 35 легкових авто.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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