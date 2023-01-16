16.01.2023 13:53 Рита Парфенова
Ситуація з виїздом із України 16 січня на західних пунктах пропуску
У деяких пунктах пропуску на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Прикордоникки закликають водіїв враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску через вимкнення електроенергії, а також стан погодних умов на автошляхах.
Станом на 12.00 16 січня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Республіка Польща:
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«Устилуг» - 30 легкових авто.
Словацька Республіка:
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«Ужгород» - 10 легкових авто.
Румунія:
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«Порубне» - 35 легкових авто.
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