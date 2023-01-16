16.01.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

На вулицях Харкова комунальники наводять лад

Комунальники прибирають двори та прибудинкові території.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Працівники комунального підприємства «Харківблагоустрій» щодня прибирають прибудинкові території у Слобідському районі, зокрема, підтримують порядок на дитячих майданчиках. Так, днями комунальники знесли аварійне дерево на дитячому майданчику на вулиці Соїча.

Крім того, працівники займаються навантаженням та вивезенням негабаритних відходів.

Щоденне санітарне прибирання району здійснюють і фахівці комунального підприємства «Харківзеленбуд». Зокрема, днями вони вирубали порослі та знизили пні на безхазяйній території на проспекті Героїв Харкова.

У свою чергу, в Основ’янському районі понад 150 робітників комунального підприємства «Харківблагоустрій» зранку прибирають двори багатоповерхівок та території вздовж «червоних» ліній.

Як повідомили у районній адміністрації, завдяки проведеній інформаційно-роз’яснювальній роботі мешканці дотримуються рекомендацій щодо складування використаних природних ялинок у тимчасово відведених місцях для подальшого вивезення та утилізації.



