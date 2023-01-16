Рівень радіації у Харкові та області на 16 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 16 січня 2023 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
по місту Харкову 0,14 – 0,16 мкЗв/год
по Харківській області – 0,10-0,15 мкЗв/год
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, який радіаційний фон у Харкові 14 січня.
Комментариев: 0
Якщо якесь завдання не піддається прямому тиску, спробуйте пошукати інші варіанти – сьогодні ви зумієте виявити хитромудрий хід, який наблизить вас до мети.
Синоптки прогнозуют похмуру погоду без опадів.
16 січня відзначається Всесвітній день The Beatles.
влажность:
давление:
ветер: