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16.01.2023  13:16   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілу Куп’янська розповіли у прокуратурі (фото)

Прокурори та слідчі поліції працюють на місці обстрілу у місті куп’янську Харківської області. де постраждали двоє людей.

Новини Харкова: Фото наслідків обстрілу Куп’янська 16 січня 2023 року

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

Обстріл здійснювався 16 січня близько 7:30. Окупанти обстрілювапали місто Куп’янськ з артилерії.

Внаслідок обстрілу міста пошкоджено 5-ти та 9-ти поверхові житлові будинки.

Отримали поранення двоє людей: 41-річний чоловік та 65-річна жінка.

Новини Харкова: Фото наслідків обстрілу Куп’янська 16 січня 2023 року Новини Харкова: Фото наслідків обстрілу Куп’янська 16 січня 2023 року

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 15 по 16 січня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.

Новини Харкова: Фото наслідків обстрілу Куп’янська 16 січня 2023 року Новини Харкова: Фото наслідків обстрілу Куп’янська 16 січня 2023 року

 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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