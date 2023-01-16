16.01.2023 13:16 Рита Парфенова

Про наслідки обстрілу Куп’янська розповіли у прокуратурі (фото)

Прокурори та слідчі поліції працюють на місці обстрілу у місті куп’янську Харківської області. де постраждали двоє людей.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

Обстріл здійснювався 16 січня близько 7:30. Окупанти обстрілювапали місто Куп’янськ з артилерії.



Внаслідок обстрілу міста пошкоджено 5-ти та 9-ти поверхові житлові будинки.



Отримали поранення двоє людей: 41-річний чоловік та 65-річна жінка.





За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 15 по 16 січня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.



