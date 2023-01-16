Про наслідки обстрілу Куп’янська розповіли у прокуратурі (фото)

Прокурори та слідчі поліції працюють на місці обстрілу у місті куп’янську Харківської області. де постраждали двоє людей.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.
Обстріл здійснювався 16 січня близько 7:30. Окупанти обстрілювапали місто Куп’янськ з артилерії.
Внаслідок обстрілу міста пошкоджено 5-ти та 9-ти поверхові житлові будинки.
Отримали поранення двоє людей: 41-річний чоловік та 65-річна жінка.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 15 по 16 січня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.
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