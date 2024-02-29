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29.02.2024  18:12   Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова відновляють постраждалий будинок

Які роботи виконують фахівці підприємства розповіли у КП «Харківспецбуд».

Відновляють постраждалий будинок комунальники у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у житловому будинку на вул. Георгія Тарасенка тривають ремонтно-відновлювальні роботи. 
 
Відновляють постраждалий будинок комунальники у Харкові
 
У зруйнованому під’їзді вже  встановили опорні каркасні конструктиви. Сьогодні фахівці КП «Харківспецбуд» виконують монтаж кроквяної системи покрівлі будинку.
Відновляють постраждалий будинок комунальники у Харкові
 
 
Тэги:  ремонт домов, обстрел, харьков, агрессия россии
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