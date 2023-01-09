У Харкові на Холодній горі відновлюють обстріляну ворогом багатоповерхівку (фото)

Ремонтні роботи у Харкові ведуть фахівці АТ «Житлобуд-2».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на АТ «Житлобуд-2», у Холодногірському районі спеціалісти підприємства відновлюють житловий будинок на Великій Панасівській вулиці, постраждалий внаслідок ворожих обстрілів. Так, на цей час комунальники ремонтують
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