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09.01.2023  17:50   Дмитро Колонєй

У Харкові на Холодній горі відновлюють обстріляну ворогом багатоповерхівку (фото)

Ремонтні роботи у Харкові ведуть фахівці АТ «Житлобуд-2».

Відновлюють обстріляну ворогом багатоповерхівку у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на АТ «Житлобуд-2», у Холодногірському районі спеціалісти підприємства  відновлюють житловий будинок на Великій Панасівській вулиці, постраждалий внаслідок ворожих обстрілів. Так, на цей час комунальники ремонтують

  • машинне приміщення,
  • шахту ліфта,
  • внутрішньобудинкові мережі тощо.

Відновлюють обстріляну ворогом багатоповерхівку у Харкові

Нагадаємо, раніше ше ми писали, що харківські комунальники відновили опалення у постраждалому від обстрілів будинку.
 
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Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт домов, обстрел, харьков, агрессия россии
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