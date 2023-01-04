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04.01.2023  19:03   Дмитро Колонєй

У Харкові проведуть капремонти мереж будинків на Олексіївці

Виконують десятки замовлень щодня та готуються до робот на проспекті Перемоги комунальники Харкова

Проведуть капремонти мереж будинків на Олексіївці у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», фахівці дільниці Шевченківського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Комплексу «Харківводовідведення» щодня беруть у роботу близько 70 заявок та відновлюють комунікації.
 
 
За інформацією начальника районної дільниці Сергія Кікнадзе, лише останнім часом значний обсяг комплексних робіт, включно з заміною внутрішньобудинкових систем, був проведений на
  • пр. Перемоги,
  • пр. Незалежності,
  • вул. Клочківській та у
  • пров. Людмили Гурченко.
 
«На черзі - капітальні ремонтні роботи на системах водопостачання та зливової каналізації у будинках на пр. Перемоги, а також відновлення внутрішньобудинкових комунікацій водовідведення на вул. Малоджанкойській та вул. Клочківській», - повідомив начальник дільниці.
 
Сергій Кікнадзе зазначив, що на особливому контролі залишається і питання належного технічного стану підвальних приміщень, які виконують роль укриттів. За його словами, у цьому напрямку проводиться систематична профілактика, а за потреби - ремонтні роботи.
 
 
Источник:   Міскрада
 Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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