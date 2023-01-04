04.01.2023 19:03 Дмитро Колонєй
У Харкові проведуть капремонти мереж будинків на Олексіївці
Виконують десятки замовлень щодня та готуються до робот на проспекті Перемоги комунальники Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на КП «Харківводоканал», фахівці дільниці Шевченківського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Комплексу «Харківводовідведення» щодня беруть у роботу близько 70 заявок та відновлюють комунікації.
За інформацією начальника районної дільниці Сергія Кікнадзе, лише останнім часом значний обсяг комплексних робіт, включно з заміною внутрішньобудинкових систем, був проведений на
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пр. Перемоги,
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пр. Незалежності,
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вул. Клочківській та у
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пров. Людмили Гурченко.
«На черзі - капітальні ремонтні роботи на системах водопостачання та зливової каналізації у будинках на пр. Перемоги, а також відновлення внутрішньобудинкових комунікацій водовідведення на вул. Малоджанкойській та вул. Клочківській», - повідомив начальник дільниці.
Сергій Кікнадзе зазначив, що на особливому контролі залишається і питання належного технічного стану підвальних приміщень, які виконують роль укриттів. За його словами, у цьому напрямку проводиться систематична профілактика, а за потреби - ремонтні роботи.
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