04.01.2023 19:03 Дмитро Колонєй

У Харкові проведуть капремонти мереж будинків на Олексіївці

Виконують десятки замовлень щодня та готуються до робот на проспекті Перемоги комунальники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківводоканал», фахівці дільниці Шевченківського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Комплексу «Харківводовідведення» щодня беруть у роботу близько 70 заявок та відновлюють комунікації.

За інформацією начальника районної дільниці Сергія Кікнадзе, лише останнім часом значний обсяг комплексних робіт, включно з заміною внутрішньобудинкових систем, був проведений на

пр. Перемоги,

пр. Незалежності,

вул. Клочківській та у

пров. Людмили Гурченко.

«На черзі - капітальні ремонтні роботи на системах водопостачання та зливової каналізації у будинках на пр. Перемоги, а також відновлення внутрішньобудинкових комунікацій водовідведення на вул. Малоджанкойській та вул. Клочківській», - повідомив начальник дільниці.

Сергій Кікнадзе зазначив, що на особливому контролі залишається і питання належного технічного стану підвальних приміщень, які виконують роль укриттів. За його словами, у цьому напрямку проводиться систематична профілактика, а за потреби - ремонтні роботи.