    
Главная Новини Харкова Армія Ворог обстріляв 13 населених пунктів Харківщини
04.01.2023  18:33   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв 13 населених пунктів Харківщини

Оперативна інформація станом на вечір 4 січня 2023 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиданням на Генаштаб ЗСУ, за добу противник обстріляв 13 населених пунктів Харківщинию
 
  • На Слобожанському напрямку обстановка стабільна, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Противник з танків, мінометів та артилерії обстріляв райони 8-ми населених пунктів Харківської області: Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка, Фиголівка та Дворічна.
  • На Куп’янському напрямку ворог  намагається покращити тактичне положення та з танків та всього спектру артилерії обстріляв райони 5-ти населених пунктів Харківщини - Масютівка, Западне, Куп’янськ, Котлярівка, Берестове.
Нагадаємо, раніше ми наводили прогноз воєнної розвідки, що агресор не хоче закінчувати війну та може піти в наступ на Україну з півночі та сходу.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.01 Суспільство На Харківщині загинув рятувальник Сергій Гоцуляк (фото) 04.01 Надзвичайні події Наслідки ворожого обстрілу Харківської області зафіксували правоохоронці 04.01 Надзвичайні події Внаслідок ворожих обстрілів Харківської області є поранені
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 