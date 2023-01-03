Окупанти можуть піти в наступ на Україну з півночі та сходу

Про можливий розвиток подій на фронті розповіли у воєнній розвідці України.
"Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові", – зазначив представник ГУР МО України.
Читайте також:
Комментариев: 0
Пам'ятайте, що будь-яка дія, зроблена сьогодні, може мати несподівані та дуже далекосяжні наслідки.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
1888 року стався прорив у мистецтві пиття: Марвін Стоун із Вашингтона запатентував соломинку для коктейлів.
влажность:
давление:
ветер: