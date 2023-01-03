03.01.2023 15:00 Дмитро Колонєй

Окупанти можуть піти в наступ на Україну з півночі та сходу

Про можливий розвиток подій на фронті розповіли у воєнній розвідці України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Черняка, за даними розвідки росіяни у 2023 році будуть намагатися продовжувати ведення наступальних дій. На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети.

"Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові", – зазначив представник ГУР МО України.

Фахівець впевнений, що росіяни намагатимуться: втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область.

Проте, на його думку, окупантам не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.

За оцінками воєнної розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей. І до таких втрат керівництво країни-окупанта готове.