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04.01.2023  17:57   Дмитро Колонєй

Мешканців Харкова забезпечують паливною деревиною (фото)

Перш за все пальне надається мешканцям приватного сектору Харкова.

Забезпечують паливною деревиною мешканців Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, жителі приватного сектору Слобідського району отримують паливну деревину. Першочергово лісоматеріалами забезпечують домоволодіння, які мають лише пічне опалення.

 

Забезпечують паливною деревиною мешканців Харкова

Нагадаєио, що раніше ми писали про харківських комунальників, які відновили опалення у постраждалому від обстрілів будинку.

 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  отопительній сезон, дрова, харьков
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