Мешканців Харкова забезпечують паливною деревиною (фото)

Перш за все пальне надається мешканцям приватного сектору Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, жителі приватного сектору Слобідського району отримують паливну деревину. Першочергово лісоматеріалами забезпечують домоволодіння, які мають лише пічне опалення.
Нагадаєио, що раніше ми писали про харківських комунальників, які відновили опалення у постраждалому від обстрілів будинку.
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