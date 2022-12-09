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09.12.2022  19:39   Дмитро Колонєй

У Харків прибули сотні добових наборів харчування від благодійного фонду

Мер Харкова Ігор Терехов зустрів гуманітарний вантаж від фонду «Renew Democracy Initiative».


Фотографія з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, Харків отримав понад 1700 добових наборів харчування для пунктів обігріву від фонду «Renew Democracy Initiative». 
 
Гуманітарний вантаж зустрів Харківський міський голова Ігор Терехов. Він подякував партнерам за допомогу, яку вони надають Харкову з перших днів повномасштабної війни. 
 
Так, лише за останні два місяці для міських центрів обігріву цивільного населення було передано кілька тисяч зимових спальників та понад 5 тис. добових наборів харчування. Кожен набір розрахований на три повноцінні прийоми їжі: сніданок, обід та вечерю. 
 
 
Нагадаємо, що зараз у місті займаються облаштуванням понад 200 пунктів обігріву. Їх облаштовують генераторами, дров'яними пічками, аптечками, резервом води тощо. Також з 1 грудня у харківських школах відкрилися пункти видачі гарячого харчування.
 
Нагадаємо, раніше ми писали, що ірландські благодійники допомогли Харкову
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  игорь терехов, отопительній сезон, харьков, агрессия россии
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