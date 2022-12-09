09.12.2022 18:59 Дмитро Колонєй
Ворог на Харківщині намагається стримати дії ЗСУ
Оперативна інформація станом на вечір 9 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Ворог на Харківщині намагається стримати дії ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 9 авіаційних ударів. Зафіксовано і 25 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Чугунівка та Кам’янка Харківської області.
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На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне, Першотравневе Харківської області;
На цих напрямках противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти. Обладнує оборонні рубежі та позиції.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.
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