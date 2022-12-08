08.12.2022 19:28 Дмитро Колонєй
Окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Харківщини
Оперативна інформація станом на вечір 8 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби противник завдав 2 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.
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На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Варварівка, Дворічна і Кам’янка Харківської області. Авіаційного удару окупанти завдали неподалік Кам’янки.
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На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли по районах населених пунктів Берестове, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 5 пунктів управління, 8 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.
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