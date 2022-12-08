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08.12.2022  18:59   Дмитро Колонєй

Окупанти збираються мобілізувати 17-річних

Про це інформує воєнная розвідка України.

Про це інформує воєнная розвідка України.
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словами представника управління  Андрія Юсова на тлі втрат у війні з Україною в країні-агресорці готуються до майбутньої поразки своїх військ та зазначив, що мобілізація в РФ не припиняється.
 
Є також ознаки того, що готуються нові, потужніші хвилі, а також форми, методи та системи обліку.
 
“Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши закордон. Ця війна торкнеться кожного в Росії, вони мають зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій, не вдасться”, – заявив представник ГУР МО України.
 
Раніше ми наводили перехоплення, яке свідчить про те, що у РФ після Нового року збираються  мобілізувати в армію 1 млн. чоловіків та 300 тисяч жінок.
 
 

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  мобилизация, агрессия россии, украина
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