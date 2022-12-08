08.12.2022 18:59 Дмитро Колонєй

Окупанти збираються мобілізувати 17-річних

Про це інформує воєнная розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, за словами представника управління Андрія Юсова на тлі втрат у війні з Україною в країні-агресорці готуються до майбутньої поразки своїх військ та зазначив, що мобілізація в РФ не припиняється.

Є також ознаки того, що готуються нові, потужніші хвилі, а також форми, методи та системи обліку.

“Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши закордон. Ця війна торкнеться кожного в Росії, вони мають зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій, не вдасться”, – заявив представник ГУР МО України.