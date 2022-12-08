08.12.2022 18:09 Дмитро Колонєй
Буде зручно дістатися до метро: харківські автобуси змінять маршрути
Про зміну руху транспорту на ХТЗ поінформували у харківському Департаменті інфраструктури.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент інфраструктури, зміниться шлях прямування автобусів №25е та №83е 9 грудня 2022 року, для забезпечення пасажирських перевезень жителів
-
селища Кулиничі,
-
вул. Плиткової та
-
вул. Луї Пастера
Автобус №83е курсуватиме так
-
ст. м. «Академіка Барабашова» - пр. Ювілейний - пр. Тракторобудівників - Салтівське шосе - вул. Сьомої Гвардійської Армії - вул. Животноводів - вул. Сьомої Гвардійської Армії - вул. Дібровна - вул. Грищенка (сел. Кулиничі).
Автобус №25е їздитиме наступним чином:
-
автостанція «Індустріальна» - пр. Героїв Харкова - вул. Роганська - вул. Миру - вул. Плиткова - вул. Луї Пастера - бул. Івана Каркача (спорткомплекс).
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0