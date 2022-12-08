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08.12.2022  18:09   Дмитро Колонєй

Буде зручно дістатися до метро: харківські автобуси змінять маршрути

Про зміну руху транспорту на ХТЗ поінформували у харківському Департаменті інфраструктури.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Департамент інфраструктури, зміниться шлях прямування автобусів №25е та №83е 9 грудня 2022 року, для забезпечення пасажирських перевезень жителів
  • селища Кулиничі,
  • вул. Плиткової та
  • вул. Луї Пастера 

Автобус №83е курсуватиме так 

 
  • ст. м. «Академіка Барабашова» - пр. Ювілейний - пр. Тракторобудівників - Салтівське шосе - вул. Сьомої Гвардійської Армії - вул. Животноводів - вул. Сьомої Гвардійської Армії - вул. Дібровна - вул. Грищенка (сел. Кулиничі).  
 

Автобус №25е їздитиме наступним чином:

 
  • автостанція «Індустріальна» - пр. Героїв Харкова - вул. Роганська - вул. Миру - вул. Плиткова - вул. Луї Пастера - бул. Івана Каркача (спорткомплекс).
Нагадаємо, раніше ми писали проте, що харківський тролейбус ходитиме на Північну Салтівку.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, автобус, харьков, хтз, метро
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