У РФ, заради мобілізації, обкладають мільйонними поборами, залякують та побоюються протестів

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Гороскоп на 18 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День зовсім не підходить для романтичних безумств, але ідеальний для конкретних кроків та пропозицій.

Прогноз погоди у Харкові на 18 січня У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується сильний дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову, але вже з меншою інтенсивністю.