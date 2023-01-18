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18.01.2023  15:16   Дмитро Колонєй

У РФ, заради мобілізації, обкладають мільйонними поборами, залякують та побоюються протестів

Про тиск на населення у РФ інформує воєнна розвідка України.

Залякують, обкладають мільйонними поборами на армію та побоюються протестів під час мобілізації у РФ
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у РФ готуються до нової хвилі мобілізації, яка сконцентрує увагу на «центральних регіонів». Щоб набрати потрібну кількість мобілізованих, в країні вже приймаються певні міри:  
 

Підприємства

  • на підприємства Москви прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників;
  • представники війскоматів на заходах морально тиснуть та залякують людей; 
  • найбільший інтерес викликають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності;

Іноземці

  • посилюється агітаційна робота, спрямована на іноземних громадян (зокрема, мігрантів з колишніх республік срср): чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади для отримання російського громадянства, пропонується підписати контракт на проходження військової служби. Після цього питання надання громадянства вирішується автоматично;

Побори з підприємців

  • власників комерційних підприємств та приватних підприємців змушують робити «добровільні» пожертви на користь армії (подекуди розміри таких поборів сягають кількох мільйонів рублів); 

Побоювання протестів

  • у Москві формуються «добровільні» групи з 3-5 людей для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торгових центрів. Їхнє завдання – запобігати можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій. Згідно отриманих інструкцій, «підозрілим» вважаються будь-які групи понад 20 осіб.
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Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, мобилизация, украина
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