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16.01.2023  18:21   Дмитро Колонєй

Офіцери окупантів кидають гранати по своїх, а солдати перестрілюються з "вагнерівцями" (відео)

Про це йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солад окупаційної армії у перехопленій розмові за батьком розповів про зіткнення з представниками ПВК «Вагнер» та обговорив з ним чутки про поляків, які розстрілюють українців за відступ з позицій:
 
  • «я то че, я рядом стоял. Смотрел просто, как пизд*ят? правильно, лучше быть свидетелем» (про побиття офіцерів за те, що вони стріляли та кидали гранати у іхній бік);
  • «там они гибнут нах*й: вагнеровские потери минобороны не считает вообще»;
  • они(*вагнерівці*) поляков что-то на дух не переносят, но поляки тоже вагнеровцев мочат;
  • окупант розповідає, що американці випробовоють на польських військових препарати, які дозволяють їм не відчувати болю; за відступ чи здачу в полон поляки розстрілюють.

 


Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, перехват, украина
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