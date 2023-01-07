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07.01.2023  20:33   Дмитро Колонєй

Пусть умирают быстренько: окупант заявляє, що душить українських дітей та вважає українців пилом (відео)

Про це свідчить перехоплена воєнною розвідкою розмова обробленого російською пропагандою загарбника з жінкою.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, неадекватний загарбник телефонує жінці, яка ще не втратила здоровий глузд, та розповідає, як він ставиться українців, розвивая ідеї геноциду: 
 
Він заявляє, що душить та буде душити українских дітей, що їх готовлять в таборах, що українців треба знищувати, бо вони "самі винні":    
 
  • «забудь ты про эту нацию, не будет её никогда в жизни»;
  • «они сами виноваты в том, что натворили, поэтому пусть уже умирают, быстренько»;
  • «кисуль, это всего лишь хохлы, кисуль, это всего лишь отребье, это всего лишь пыль блин».
 
Даний запис в черговий раз підтверджує, що це не просто війна з відповідними військовими цілями, а цілеспрямований геноцид української нації.
 

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти несуть великі втрати та жорстоко знищують українські села.

 


Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, перехват, украина, смерть, убийство
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