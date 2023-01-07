Пусть умирают быстренько: окупант заявляє, що душить українських дітей та вважає українців пилом (відео)

07.01.2023 20:33 Дмитро Колонєй

Про це свідчить перехоплена воєнною розвідкою розмова обробленого російською пропагандою загарбника з жінкою.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, неадекватний загарбник телефонує жінці, яка ще не втратила здоровий глузд, та розповідає, як він ставиться українців, розвивая ідеї геноциду:

Він заявляє, що душить та буде душити українских дітей, що їх готовлять в таборах, що українців треба знищувати, бо вони "самі винні":

«забудь ты про эту нацию, не будет её никогда в жизни»;

«они сами виноваты в том, что натворили, поэтому пусть уже умирают, быстренько»;

«кисуль, это всего лишь хохлы, кисуль, это всего лишь отребье, это всего лишь пыль блин».

Даний запис в черговий раз підтверджує, що це не просто війна з відповідними військовими цілями, а цілеспрямований геноцид української нації.