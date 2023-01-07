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07.01.2023  19:56   Дмитро Колонєй

Стало відомо, хто ще може отримати субсидію та за яких умов

Про ще одну категорію громадян, що може претендувати на допомогу поінформували у Пенсіонному фонді України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Business UA, за інформацією Пенсійного фонду України, Якщо у людини має місце призупинення трудового договору, вона може претендувати на субсидію,  що  передбачено постановою Кабміну від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива». Але за певних умов.
 
Якщо за людину сплачували (або вона сплачувала за себе сама) єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем зверненням за субсидією (наприклад, якщо ви звернулися за субсидією в грудні, тобто в четвертому кварталі, ЄСВ має бути сплачене за квітень, травень та червень).
 
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що питання отримання допомоги та субсидій мешканці Харківської області можуть вирішити по телефону.
 

Источник:   Business UA
 Тэги:  субсидии, оформление, украина
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