07.01.2023 19:56 Дмитро Колонєй

Стало відомо, хто ще може отримати субсидію та за яких умов

Про ще одну категорію громадян, що може претендувати на допомогу поінформували у Пенсіонному фонді України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Business UA, за інформацією Пенсійного фонду України, Якщо у людини має місце призупинення трудового договору, вона може претендувати на субсидію, що передбачено постановою Кабміну від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива». Але за певних умов.

Якщо за людину сплачували (або вона сплачувала за себе сама) єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем зверненням за субсидією (наприклад, якщо ви звернулися за субсидією в грудні, тобто в четвертому кварталі, ЄСВ має бути сплачене за квітень, травень та червень).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що питання отримання допомоги та субсидій мешканці Харківської області можуть вирішити по телефону



