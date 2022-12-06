06.12.2022 21:02 Дмитро Колонєй

Субсидія: як її отримати за новими правилами

Про введені зміни розповідє експерт.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Вчасно, відтепер прийомом заяв від громадян та ухваленням рішень займатимуться пенсійні органи.

При цьому не матиме значення, де зареєстровано місце проживання заявника. Подати заяву про призначення субсидії дозволяється до будь-якого органу Пенсійного фонду України.

Яким чином чином це можна робити:

надсилання документів поштою;

звернення до уповноважених осіб територіальної громади або до центрів надання адміністративних послуг;

подання в електронному вигляді з накладенням електронного підпису через:

сайт Міністерства соціальної політики України;

вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України,

мобільний застосунок ПФУ

портал Дія.

Які документи необхідні для отримання субсидії:

декларацію про доходи; договір найму (оренди) житла (за наявності); довідки про доходи (у разі отримання доходів з джерел, інформація про які відсутня у податкових, пенсійних органів); інші документи, необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації. Перевірити, чи призначено субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, можна онлайн за допомогою безкоштовного електронного сервісу на сайті Мінсоцполітики

Як це працює?

Перейдіть за посиланням Вкажіть свою область, населений пункт, назву вулиці, номери будинку та квартири. Поставте галочку навпроти фрази «Я не робот» та натисніть кнопку «Шукати». За наявності інформації в Єдиному державному реєстрі отримувачів субсидій на екрані з’являться дані про:

загальну суму призначеної житлової субсидії за різні роки (окремо за неопалювальний та опалювальний період);

місцезнаходження особової справи отримувача субсидії;

стан субсидії та номер заяви.

При цьому якщо інформація про подану заяву відсутня, варто звернутися до пенсійного органу за місцем знаходження житла.

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