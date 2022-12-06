06.12.2022 20:23 Дмитро Колонєй

Смартфон у блекаут: як його зарядити без електрики

Корисні лайфхаки щодо телефону.



Фотографія з відкритих джерел

Як пише РЕДПОСТ , важливою проблемою при відключення світла є пошуки джерела енергии.

Повербанк

Найпростіший спосіб зарядити телефон – за допомогою повербанку. Тримайте його завжди зарядженим у разі вимкнення електроенергії.

Генератор, акумулятор або безперебійне джерело живлення

Якщо у вас є генератор, акумулятор або безперебійне джерело живлення, ви можете під'єднати свій пристрій і зарядити його. Їх вистачить на повну зарядку телефону.

Ноутбук

За допомогою ноутбука можна трохи зарядити свій смартфон. Для цього під'єднайте його через кабель USB.

Автомобільні зарядки

Ви можете під'єднати телефон до автомобільної зарядки. Якщо у вас немає свого авто, попросіть когось зі знайомих.

Портативна колонка

За допомогою портативної колонки можна зарядити телефон. Для цього під'єднайте його за допомогою кабелю.