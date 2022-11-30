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30.11.2022  19:41   Дмитро Колонєй

Заряд смартфона взимку: що робити аби його зберегти

Як впливає мороз на гаджет та чи можливо цьому запобігти.


Заряд смартфона взимку: що робити аби його зберегти
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Рortaltele, особливість зимового періоду  у тому, що смартфон на морозі скоріше розряджається. Що потрібно знати користувачу , абі заряд зберігався довше.

Що не можна робити з гаджетом у мороз

  • Не носіть смартфон у сумці чи рюкзаку, бо то він швидше замерзне. Найкраще класти гаджет у внутрішню кишеню одягу.
  • Не ставте смартфон на зарядку відразу, як прийшли з вулиці

Що треба робити зі смартфоном

  1. Обмежувати його перебуування на холоді, щоб він не був на морозі довго.
  2. Прибирайте смартфон у кишеню, одразу, як закінчили розмову.
  3. Підзаряджайте гаджет перед виходом із дому.
  4. Прийшовши з морозу додому, дайте йому нагрітися до кімнатної температури.

 

 
Источник:   Рortaltele
 Тэги:  смартфон, зарядка, зима
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