30.11.2022 19:41 Дмитро Колонєй
Заряд смартфона взимку: що робити аби його зберегти
Як впливає мороз на гаджет та чи можливо цьому запобігти.
Заряд смартфона взимку: що робити аби його зберегти
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Рortaltele, особливість зимового періоду у тому, що смартфон на морозі скоріше розряджається. Що потрібно знати користувачу , абі заряд зберігався довше.
Що не можна робити з гаджетом у мороз
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Не носіть смартфон у сумці чи рюкзаку, бо то він швидше замерзне. Найкраще класти гаджет у внутрішню кишеню одягу.
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Не ставте смартфон на зарядку відразу, як прийшли з вулиці
Що треба робити зі смартфоном
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Обмежувати його перебуування на холоді, щоб він не був на морозі довго.
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Прибирайте смартфон у кишеню, одразу, як закінчили розмову.
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Підзаряджайте гаджет перед виходом із дому.
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Прийшовши з морозу додому, дайте йому нагрітися до кімнатної температури.
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