30.11.2022 19:41 Дмитро Колонєй

Заряд смартфона взимку: що робити аби його зберегти

Як впливає мороз на гаджет та чи можливо цьому запобігти.



Заряд смартфона взимку: що робити аби його зберегти



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Рortaltele, особливість зимового періоду у тому, що смартфон на морозі скоріше розряджається. Що потрібно знати користувачу , абі заряд зберігався довше.

Що не можна робити з гаджетом у мороз

Не носіть смартфон у сумці чи рюкзаку, бо то він швидше замерзне. Найкраще класти гаджет у внутрішню кишеню одягу.

Не ставте смартфон на зарядку відразу, як прийшли з вулиці

Що треба робити зі смартфоном

Обмежувати його перебуування на холоді, щоб він не був на морозі довго. Прибирайте смартфон у кишеню, одразу, як закінчили розмову. Підзаряджайте гаджет перед виходом із дому. Прийшовши з морозу додому, дайте йому нагрітися до кімнатної температури.