30.11.2022 20:23 Дмитро Колонєй
Жінка догоджала окупантам, насаджуючи російську освіту під Харковом
Повідомлено про підозру директорці ліцею під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що директорка ліцею у Куп’янську пішла на добровільне співробітництво з окупантами:
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активно впроваджувала російську освіту у місті,
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отримала російські підручники для школярів
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нагрудні медалі для учнів з російськими прапорами.
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направила вчителів ліцею на проходження курсів підвищення кваліфікації до Курська у РФ для того, щоб вони навчились методикам і стандартам російської освіти.
Нагадаємо, раніше миписали про те, що за втручання колаборантки цей навчальний заклад отримав «свидетельство о государственной аккредитации», видане «Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации». Відповідно до вказаного документа, український навчальний заклад незаконно отримав статус російського.
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