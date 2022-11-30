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30.11.2022  20:23   Дмитро Колонєй

Жінка догоджала окупантам, насаджуючи російську освіту під Харковом

Повідомлено про підозру директорці ліцею під Харковом.

Догоджала окупантам колаборантка, насаджуючи російську освіту у Куп’янську. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що директорка ліцею у Куп’янську пішла на добровільне співробітництво з окупантами:
  • активно впроваджувала російську освіту у місті,
  • отримала російські підручники для школярів
  • нагрудні медалі для учнів з російськими прапорами. 
  • направила вчителів ліцею на проходження курсів підвищення кваліфікації до Курська у РФ для того, щоб вони навчились методикам і стандартам російської освіти.
Догоджала окупантам колаборантка, насаджуючи російську освіту у Куп’янську. Новини Харкова
 
Нагадаємо, раніше миписали про те, що за втручання колаборантки цей навчальний заклад отримав «свидетельство о государственной аккредитации», видане «Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации». Відповідно до вказаного документа, український навчальний заклад незаконно отримав статус російського.
 
Догоджала окупантам колаборантка, насаджуючи російську освіту у Куп’янську. Новини Харкова
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, купянск, харьков
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