30.11.2022 20:23 Дмитро Колонєй

Жінка догоджала окупантам, насаджуючи російську освіту під Харковом

Повідомлено про підозру директорці ліцею під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що директорка ліцею у Куп’янську пішла на добровільне співробітництво з окупантами:

активно впроваджувала російську освіту у місті,

отримала російські підручники для школярів

нагрудні медалі для учнів з російськими прапорами.

направила вчителів ліцею на проходження курсів підвищення кваліфікації до Курська у РФ для того, щоб вони навчились методикам і стандартам російської освіти.

Нагадаємо, раніше миписали про те, що за втручання колаборантки цей навчальний заклад отримав «свидетельство о государственной аккредитации», видане «Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации». Відповідно до вказаного документа, український навчальний заклад незаконно отримав статус російського.