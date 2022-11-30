30.11.2022 20:55 Дмитро Колонєй

Макгрегор хоче битися з екс-росіянином, якого назвав сирою ковбасою

Раніше цього бійця переміг український боксер.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор, кинувши визов Артему Лобову, ірландському бійцю, який раніше змінив російське громадянство.

При цьому Макгрегор заявив: «Артем зараз намагається подати до суду на мене та мого батька за наклеп. Артем, ти схожий на сиру ковбасу. Стрибай на сковороду, друже, ти погано виглядаєш.

Це виклик Артему, веселій чарівній подушці Лобову. Я викликаю тобі на бій сьогодні о 22:30. Я зустріну тобі у SBG Concord, і ми боротимемося за все. Розберемо все, що адвокати повідомляють мені про наклеп та про всі ці судові процеси. Відповідай на цей чортовий крик, ти, маленька блуза».

Лобов подав позов проти Макгрегора, з яким вони раніше товаришували через бренд віскі Proper Twelve. У квітні 2021 року Notorious і два інші інвестори продали свої частки в Proper 12 за 600 млн доларів, внаслідок чого колишній чемпіон UFC став найбагатшим чоловіком у цьому виді спорту.

Ірландець претендує на $9 млн, вважаючи, що основою для створення бізнесу стала його ідея. Лобов ініціював позов у ​​Високому суді Лондона і стверджує, що існувала угода, яка давала йому право на 5% від 180 млн доларів, отриманих Макгрегором від продажу.

У липні 2021 року український боксер Денис Берінчик виграв у Артема Лобова бій на голих кулаках під егідою промоушену Mahatch.