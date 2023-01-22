22.01.2023 16:33 Дмитро Колонєй

Чоловік допомагав окупантам поширювати російські канали на Харківщині

Правоохоронці поінформували чоловіка про підозру у держзраді на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 44-річний мешканець Ківшарівки, під час окупації з березня по вересень 2023 року співпрацював із загарбниками:

організував трансляцію російських телеканалів та проросійського контенту, спрямованого на підтримку держави агресора,

поширював кремлівські наративи, допомагаючи вести інформаційну війну проти України.

Чоловіку загрожує покарання від позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.



