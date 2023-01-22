    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чоловік допомагав окупантам поширювати російські канали на Харківщині
22.01.2023  16:33   Дмитро Колонєй

Чоловік допомагав окупантам поширювати російські канали на Харківщині

Правоохоронці поінформували чоловіка про підозру у держзраді на Харківщині.

Допомагав окупантам поширювати російські канали чоловік на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 44-річний мешканець Ківшарівки, під час окупації з березня по вересень 2023 року співпрацював із загарбниками:
  • організував трансляцію російських телеканалів та проросійського контенту, спрямованого на підтримку держави агресора,
  • поширював кремлівські наративи, допомагаючи вести інформаційну війну проти України.
Допомагав окупантам поширювати російські канали чоловік на Харківщині
 
Чоловіку загрожує покарання від позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про шанувальника «руського миру», який піде під суд на Харківщині.
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  харьков, предательство, ковшаровка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.01 Надзвичайні події Мешканець Харківщини співпрацював з окупантами та допомагав їм обкрадати Україну 22.01 Надзвичайні події Під час обстрілу Харківщини загинула жінка 22.01 Суспільство У Харкові відкрили «Юрту незламності» (фоторепортаж)  
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 