    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Жінка виявляла та видавала окупантам українських патріотів під Харковом
19.01.2023  17:02   Дмитро Колонєй

Жінка виявляла та видавала окупантам українських патріотів під Харковом

Ізюмчанка, як співпрацювала з ворогом, чекає на суд у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, ізюмська податківиця активно співпрацювала з окупантами:
 
  • обійняла посаду в псевдоадміністрації
  • підбирала кадри та оформляла місцевих як працівників комунальних і інших служб. 
  • проводила фільтраційні заходи, виявляючи проукраїнських громадян, які можуть протидіяти утвердженню влади РФ на території України. 
 
Наразі обвинувачена перебуває під вартою.
 
Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова. Жінці загрожує позбавленням волі на строк від дванадцяти років  до з конфіскацією майна або без такої або довічне позбавленням волі, з конфіскацію майна.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про мешканця Харківщини з російским паспортом, який обкрадав односельців разом із окупантами.
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, изюм, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.01 Надзвичайні події Під Харковом жінка стала керівником окупаційної адміністрації та зірвала прапор України 17.01 Надзвичайні події Під Харковом чоловік став керувати фінансами при окупантах, а його син розтрощив Герб України 17.01 Надзвичайні події На Харківщині спіймали "дільничного інспектора" окупантів у бігах
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 