19.01.2023 17:02 Дмитро Колонєй

Жінка виявляла та видавала окупантам українських патріотів під Харковом

Ізюмчанка, як співпрацювала з ворогом, чекає на суд у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, ізюмська податківиця активно співпрацювала з окупантами:

обійняла посаду в псевдоадміністрації

підбирала кадри та оформляла місцевих як працівників комунальних і інших служб.

проводила фільтраційні заходи, виявляючи проукраїнських громадян, які можуть протидіяти утвердженню влади РФ на території України.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова. Жінці загрожує позбавленням волі на строк від дванадцяти років до з конфіскацією майна або без такої або довічне позбавленням волі, з конфіскацію майна.





Источник: Харківська обласна прокуратура

изюм, харьков Тэги: предательство