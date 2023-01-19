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19.01.2023  13:53   Рита Парфенова

Мешканець Харківщини з російским паспортом обкрадав односельців разом із окупантами (фото)

Чергового зрадника викрили правоохоронці на деокупованій території Харківскої області.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харьківької області, затриманий 39-річний мешканець міста Вовчанськ, який після повномасштабного вторгнення російських військ на територію регіону перейшов на бік ворога.

Виявилося, що чоловік, який є громадянином росії, спільно з російськими військовими під час окупації Вовчанська грабував дома односельців.

Оперативники здійснили обшуки за місцем мешкання зловмисника та вилучили речові докази його злочинної співпраці із загарбниками.

Новини Харкова: мешканець Вовчанська разом з окупантами грабував односельців Новини Харкова: мешканець Вовчанська разом з окупантами грабував односельців

У його домоволодінні оперативники виявили бойову гранату, близько сотні сім-карт операторів мобільного зв‘язку, 2 ноутбуки, незаповнені бланки державних актів власності на землю, ящик з мобільними телефонами та акумуляторами до них, а також будівельні інструменти, телевізор та інші побутові предмети. Усі ці речі були викрадені з будинків місцевих мешканців.

Новини Харкова: мешканець Вовчанська разом з окупантами грабував односельців Новини Харкова: мешканець Вовчанська разом з окупантами грабував односельців

Слідчі кваліфікували дії правопорушника за ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські також перевіряють його причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  коллаборант, ограбление, харьков, агрессия россии
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