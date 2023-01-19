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19.01.2023  13:20   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають серйозну аварію у житловому районі міста

Комунальники продовжують проводити ремонтні роботи на водоводах.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
На підприємстві повідомили, що 19 січня, аварійно-відновлювальні бригади взяли в роботу 13 позаштатних ситуацій, що трапилися на водоводах міста. 
 
Зокрема, у Холодногірському районі ремонтники ліквідують серйозну аварію, що сталася на магістралі.
 
«Після виявлення пошкодження, дійшли висновку, що ділянка магістралі вже не підлягає подальшому ремонту і її слід замінити. Після складання детального плану відновлювальних заходів, досвідчені ремонтники під керівництвом Дениса Лоскутова та Миколи Головка, забезпечені всім необхідним, розпочали ремонт. Роботи йдуть за графіком, і після їх завершення територію впорядкуємо», - поінформував начальник районної служби Олександр Сірко.
 
18 січня було оперативно ліквідовано 12 пошкоджень на трубопроводах і впорядковано 10 оглядових колодязів. Масштабні ремонти на магістралях провели у Шевченківському, Основ'янському, Новобаварському та Немишлянському районах.
 
У свою чергу спеціалістами лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
 
Для економії часу ремонтних бригад треба докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце, точну адресу і надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Золочівській громаді відновлюють електропостачання.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкх, харьков
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