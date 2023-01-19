19.01.2023 13:00 Віталій Хінєвіч

Через ворожий ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі загинула студентка з Харкова

Окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро 14 січня, внаслідок чого загинула студентка з Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НТУ "ХПІ".

Внаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку в місті Дніпро загинула студентка НТУ «ХПІ» Ліана Ноніашвілі та її мати.

Дівчина вчилася на Навчально-науковому інституті економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу.

Батьки Ліани від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну вступили до лав ЗСУ, територіальної оборони Маріуполя. 17 травня 2022 року разом потрапили в полон до окупантів. Мати студентки вдалось звільнити з полону, а батько досі залишається в заручниках у агресора.

Усіх небайдужих просять допомогти систрі Ліани. Зробити це можна, перейшовши за посиланням



