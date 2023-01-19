По селу на північ від Харкова окупанти випустили 20 ракет (фото)

На Хрещення окупанти зранку здійснили ракетний обстріл по Харківському району області.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова, 19 січня близько 8:30 ранку окупанти протягом години наносили удари з артилерії по селі Тимофіївка Богодухівського району.
Зафіксовано близько 20 ударів.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пошкоджено чотири приватні будинки та господарські споруди.
Як раніше повідомляв РЕДПОСТ, минулої доби під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.
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Якщо у стосунках з кимось назріли складнощі, то цього дня є ризик їх погіршити. Щоб цього не сталося, доведеться дотримуватися підвищеної обережності.
Погода у Харкові буде похмурою, небо лише ненадовго позбавиться хмар, але ввечері вони його знову затягнуть. Удень опадів не передбачається.
Сьогодні православні відзначають Хрещення Господнє – на згадку про хрещення Ісуса Христа у водах Йордану.
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