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19.01.2023  12:08   Рита Парфенова

По селу на північ від Харкова окупанти випустили 20 ракет (фото)

На Хрещення окупанти зранку здійснили ракетний обстріл по Харківському району області.

Новини Харкова: окупанти обстріляли село Тимофіївка Богодухівського району

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова, 19 січня близько 8:30 ранку окупанти протягом години наносили удари з артилерії по селі Тимофіївка Богодухівського району.

Зафіксовано близько 20 ударів.

Новини Харкова: окупанти обстріляли село Тимофіївка Богодухівського району

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пошкоджено чотири приватні будинки та господарські споруди.

Новини Харкова: окупанти обстріляли село Тимофіївка Богодухівського району

Як раніше повідомляв РЕДПОСТ, минулої доби під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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