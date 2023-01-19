19.01.2023 12:08 Рита Парфенова

По селу на північ від Харкова окупанти випустили 20 ракет (фото)

На Хрещення окупанти зранку здійснили ракетний обстріл по Харківському району області.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова, 19 січня близько 8:30 ранку окупанти протягом години наносили удари з артилерії по селі Тимофіївка Богодухівського району.

Зафіксовано близько 20 ударів.





За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пошкоджено чотири приватні будинки та господарські споруди.

Як раніше повідомляв РЕДПОСТ, минулої доби під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 19 населених пунктів Харківщини.



