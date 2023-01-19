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19.01.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

"Харківміськгаз" відкрив третій Клієнтський простір для прийому абонентів

Новий Клієнтський простір працює на Салтівці біля станції метро.

"Харківміськгаз"
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківміськгаз".
 
У компанії повідомили, що для зручності містян на Салтівці відкрито третій Клієнтський простір, де споживачі природного газу можуть вирішити необхідні газові питання.
 
У Клієнтському просторі є можливість:
 
  • отримати фахову консультацію персональних менеджерів;
  • підібрати газове обладнання;
  • замовити комплексні послуги в газорозподільної компанії ;
  • скористатися терміналами самообслуговування.
Абонентське відділення працює біля станції метро Академіка Павлова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова отримали бронежилети.
 

Источник:   АТ "Харківміськгаз"
 Тэги:  жкх, харьков
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