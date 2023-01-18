18.01.2023 14:55 Віталій Хінєвіч

Комунальники Харкова отримали бронежилети

Ремонтні бригади комунального підприємства "Харківводоканал" отримали засоби захисту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що комунальники отримали 354 бронежилети та 70 плитоносок на суму понад 2 млн грн.

За сприяння Координаційної ради волонтерів при Харківській міській раді та волонтерської організації «Вільний Харків» захисне обмундирування комунальникам передала БО «Благодійний фонд Кутс Протектс Юкрейніанс».

«Навіть в умовах війни у квартирах харків'ян є світло, вода і тепло. І все це завдяки мужнім комунальникам, які виконують свою роботу, незважаючи на загрози та часто з ризиком для власного життя. Сподіваємося, що це обмундирування убезпечить роботу харківських комунальників та захистить їхні життя», - зазначили у благодійному фонді.

Своєю чергою колектив КП «Харківводоканал» подякував засновникам фонду та волонтерам Харкова за надану гуманітарну допомогу.



