18.01.2023 13:40 Віталій Хінєвіч

У Золочівській громаді відновлюють електропостачання

Світла у двох селах не було майже 11 місяці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Повідомляється, що фахівці відновили електропостачання для сіл Дуванка та Цилюрики. Населені пункти були знеструмлені від з початку масштабного вторгення рф в Україну.

Як повідомив начальник Золочівського РЕМ Віталій Олійник, для того, щоб повернути світло на ці території, енергетики відновили десятки прольотів ліній 10 кВ та 0,4 кВ, замінили пошкоджені ізолятори та відремонтували обірвані через бойові дії проводи.

"Виконувати відновлювальні роботи заважало не тільки те, що треба було дочекатися перевірки трас ліній електропередачі саперами, а також погодні умови. Техніці важко було проїхати через багнюку та перепахані поля. Але незважаючи на усі складнощі, це непросте завдання було виконано: Дуванку і Цілюрики заживлено", - зазначив Віталій Олійник.

За словами начальника РЕМ, у планах на найближчий час - відновлення електропостачання у селах Соснівка та Гур'їв Козачок. Усього ж в Золочівській громаді без електропостачання залишаються трохи більше 100 споживачів.



