18.01.2023 12:11 Рита Парфенова

Як у Харкові тримають в порядку зливову каналізацію (фото)

Робітники КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» щодня проводять планові роботи з утримання зливової каналізації Харкова у робочому стані.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, днями комунальники скошувати порослі, прибирали повалені та аварійні дерева на схилах берегів водойми на вул. Владислава Зубенка та вул. Кромській.



Крім того, проводяться роботи з прочищення колекторів мережі зливової каналізації на вул. Костянтина Калініна, вул. Валентинівській та пр. Олександрівському, а також триває ремонт насосного обладнання на станції водозниження на вул. Рижівській.





Наразі комунальники вже відремонтували дощоприймальний колодязь на вул. Сумській та оглядовий колодязь на вул. Менделєєва, а також прочистили дощоприймальні колодязі на ділянці пр. Льва Ландау.

Нагадаємо, ремонтники комунального підприємства «Харківводоканал» оперативно усунули аварійну ситуацію на зруйнованих вибухом мережах водопостачання на вулиці Шевченка.



