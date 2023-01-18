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18.01.2023  12:11   Рита Парфенова

Як у Харкові тримають в порядку зливову каналізацію (фото)

Робітники КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» щодня проводять планові роботи з утримання зливової каналізації Харкова у робочому стані.

У Харкові комунальники проводять планові роботи з утримання зливової каналізації у робочому стані У Харкові комунальники проводять планові роботи з утримання зливової каналізації у робочому стані

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, днями комунальники скошувати порослі, прибирали повалені та аварійні дерева на схилах берегів водойми на вул. Владислава Зубенка та вул. Кромській.

Крім того, проводяться роботи з прочищення колекторів мережі зливової каналізації на вул. Костянтина Калініна, вул. Валентинівській та пр. Олександрівському, а також триває ремонт насосного обладнання на станції водозниження на вул. Рижівській.

У Харкові комунальники проводять планові роботи з утримання зливової каналізації у робочому стані У Харкові комунальники проводять планові роботи з утримання зливової каналізації у робочому стані

Наразі комунальники вже відремонтували дощоприймальний колодязь на вул. Сумській та оглядовий колодязь на вул. Менделєєва, а також прочистили дощоприймальні колодязі на ділянці пр. Льва Ландау.

У Харкові комунальники проводять планові роботи з утримання зливової каналізації у робочому стані У Харкові комунальники проводять планові роботи з утримання зливової каналізації у робочому стані

Нагадаємо, ремонтники комунального підприємства «Харківводоканал» оперативно усунули аварійну ситуацію на зруйнованих вибухом мережах водопостачання на вулиці Шевченка.


Источник:   ХМР
 Тэги:  канализация, харьков
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