30.06.2022 18:22 Дмитрий Колоней

В Харькове коммунальщики перекладывают поврежденные трубопроводы

Об этом сообщили в Комплексе «Харьковводоотведение».



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Комплекс «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» специалисты участка по ремонту сетей канализации оперативно восстанавливают разрушенные взрывами канализационные коллекторы и сети водоотведения.

По информации начальника участка Вячеслава Языкова, прикладывается максимум усилий, чтобы в городе не было проблем с водоотведением.

«Повреждения после взрывов бывают очень значительными. Восстановлению подлежат не только сети, но и расположенные на них смотровые колодцы, поэтому, чтобы не лишать харьковчан привычного комфорта, делаем все от нас зависящее для скорейшего возобновления функционирования поврежденных канализационных коммуникаций. Первый опыт устранения такой аварийной ситуации получили еще в марте - по пер. Ивана Каркача было прямое попадание в напорный трубопровод», - рассказал Вячеслав Языков.

По его словам, вследствие обстрелов сложные реконструкции на сетях также проводились в районе Малой Даниловки, пос. Пятихатки и по ул. Севастопольской.

«Несмотря на военное время и вынужденные реконструкции после взрывов, мы продолжаем поддерживать коммуникации водоотведения в надлежащем состоянии: своевременно проводим ревизию и ремонты, готовим к эксплуатации в зимнее время. В частности, сейчас перекладываем технически изношенный участок трубопровода по ул. Астрономической в пос. Жуковского, где уже проложили 32 м сетей и планируем заменить еще 23 м. Также меняем напорный трубопровод в Новобаварском районе», - отметил начальник участка.

Вячеслав Языков подчеркнул, что для ремонта специалисты используют современные полиэтиленовые трубы, которые не подвергаются газовой коррозии и более долговечны, чем выполненные из железобетона.