30.06.2022 18:55 Дмитрий Колоней

ДТП: под Харьковом пожилой водитель чуть не убил ребенка (фото)

Под Харьковм ВАЗ сбил подростков.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 30 июня 2022 года около 12:30 в поселке Краснопавловка Лозовского района произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2101 и мопеда Lifan, которым управлял подросток. Предварительно установлено, что 11-летний парень вместе со своим братом двигались на мопеде по улице Гагарина. На встречу им ехал автомобиль «ВАЗ» под управлением 62-летнего мужчины.

Водитель автомобиля при совершении поворота не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мопедом. В результате происшествия пострадал 11-летний водитель мопеда - подростка доставили в больницу.

Его 16-летний пассажир получил легкие телесные повреждения.

Транспортные средства получили механические повреждения, их поместили на площадку временного содержания Лозовского РПП.Информация о событии зарегистрирована в журнале единого учета.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.Виновному грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.