30.06.2022 19:24 Дмитрий Колоней

Как остановить кровотечение: советы специалистов Харькова

В условиях российской агрессии в Харькове люди могут столкнуться с необходимостью оказать первую медпомощь.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент здравоохранения, в связи с обстрелами Харькова нередко возникают ситуации, когда нужно оказать первую домедицинскую помощь пострадавшим. Так, специалисты рассказали, как распознать артериальное, венозное и внутреннее крвотечение и в этих случаях делать.