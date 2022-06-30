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30.06.2022  19:24   Дмитрий Колоней

Как остановить кровотечение: советы специалистов Харькова

В условиях российской агрессии в Харькове люди могут столкнуться с необходимостью оказать первую медпомощь.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент здравоохранения, в связи с обстрелами Харькова нередко возникают ситуации, когда нужно оказать первую домедицинскую помощь пострадавшим. Так, специалисты рассказали, как распознать артериальное, венозное и внутреннее крвотечение и в этих случаях делать.

Тэги:  кровотечение, что делать, харьков
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