Как остановить кровотечение: советы специалистов Харькова

В условиях российской агрессии в Харькове люди могут столкнуться с необходимостью оказать первую медпомощь.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент здравоохранения, в связи с обстрелами Харькова нередко возникают ситуации, когда нужно оказать первую домедицинскую помощь пострадавшим. Так, специалисты рассказали, как распознать артериальное, венозное и внутреннее крвотечение и в этих случаях делать.
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Помните: сегодня любое действие может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
С 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами» отмечается Всемирный день астероида.
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