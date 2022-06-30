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30.06.2022  19:48   Дмитрий Колоней

Харьковский медлкомплекс: враг разрушил крышу, операционную и кабинет рентгенографии

Одно из ведущих харьковских медучреждений, неоднократно обстрелянное оккупантами, будет восстановлено.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, 
поврежденый медицинский комплекс в Харькове будет восстановлен. Его пытались «освободить» российские оккупанты еще в марте.
 
«Тогда от двух взрывов вылетели 83 окна. Несмотря на минусовую температуру – утеплили и работали дальше. Через несколько недель – снова прилет», – говорит Олег Синегубов.
 
Как заметил начальник ХОВА, последний удар враг нанес несколько дней назад, кассетный «Ураган» разрушил крышу, операционную, кабинет рентгенографии, горели авто на территории. К счастью, никто не пострадал.
 
«Но не останавливаемся. С руководством профильного департамента и главным врачом обсудили планы восстановления заведения: как краткосрочное с решением первоочередных потребностей, так и стратегию развития и будущее комплексное обновление. Что самое главное – это решительность и оптимизм наших медиков, а заведение и все уничтоженное оккупантами – отстроим!», – подчеркнул Олег Синегубов.
 
Тэги:  агрессия россии, обстрел медкомплекса, харьков
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