30.06.2022 19:48 Дмитрий Колоней

Харьковский медлкомплекс: враг разрушил крышу, операционную и кабинет рентгенографии

Одно из ведущих харьковских медучреждений, неоднократно обстрелянное оккупантами, будет восстановлено.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова,

поврежденый медицинский комплекс в Харькове будет восстановлен. Его пытались «освободить» российские оккупанты еще в марте.

«Тогда от двух взрывов вылетели 83 окна. Несмотря на минусовую температуру – утеплили и работали дальше. Через несколько недель – снова прилет», – говорит Олег Синегубов.

Как заметил начальник ХОВА, последний удар враг нанес несколько дней назад, кассетный «Ураган» разрушил крышу, операционную, кабинет рентгенографии, горели авто на территории. К счастью, никто не пострадал.

«Но не останавливаемся. С руководством профильного департамента и главным врачом обсудили планы восстановления заведения: как краткосрочное с решением первоочередных потребностей, так и стратегию развития и будущее комплексное обновление. Что самое главное – это решительность и оптимизм наших медиков, а заведение и все уничтоженное оккупантами – отстроим!», – подчеркнул Олег Синегубов.