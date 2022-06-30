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30.06.2022  20:12   Дмитрий Колоней

Обучить гражданской защите предлагают харьковским предприятиям

В рамках занятий сотрудников харьковских предприятий знакомят с правилами поведения в зоне чрезвычайной ситуации.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, коллективы будут обучать порядку оказания домедицинской помощи и правилам пользования средствами защиты. Специалисты представляют алгоритмы действий при обстреле или попадании под завал, а также рассказывают, как проводить сердечно-легочную реанимацию, останавливать внутреннее кровотечение и пр.
   
Мероприятия проводятся совместно с представителями Национального университета гражданской защиты Украины, Общества Красного Креста Украины, Благотворительной организации «Благотворительный фонд «Харьков с тобой» и др. 
 
Для рассмотрения вопроса проведения соответствующих мероприятий с коллективом/сообществом необходимо заполнить анкету, указав вероятное количество участников, желаемые дату и локацию проведения мероприятия, а также выбрав вопросы, требующие освещения. Более подробную информацию о занятиях можно получить по тел.: (0572) 52-51-36, 52-90-08, (057) 721-32-22, 721-32-24.
 
Занятия организовываются по инициативе Харьковской областной военной администрации и при поддержке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Харьковской области.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  гражданская защита, обучение, харьков
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